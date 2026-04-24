Opéra des Landes Impromptu 3 Plage Notre-Dame Capbreton

Capbreton

Opéra des Landes Impromptu 3

Plage Notre-Dame Médiathèque de la plage Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.

Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public. .

Plage Notre-Dame Médiathèque de la plage Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 12 11

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English :

As part of the Opéra des Landes, discover free street performances with Festival artists and meet the public.

L’événement Opéra des Landes Impromptu 3 Capbreton a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS