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Opéra des Landes Impromptu 3 Plage Notre-Dame Capbreton

Opéra des Landes Impromptu 3 Plage Notre-Dame Capbreton

Opéra des Landes Impromptu 3 Plage Notre-Dame Capbreton mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Plage Notre-Dame

Adresse : Médiathèque de la plage

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Capbreton

Opéra des Landes Impromptu 3

Plage Notre-Dame Médiathèque de la plage Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.
Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.   .

Plage Notre-Dame Médiathèque de la plage Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 12 11 

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L’événement Opéra des Landes Impromptu 3 Capbreton a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS

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