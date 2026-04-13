BioBlitz, campus rennes 2, Rennes

BioBlitz 29 et 30 mai campus rennes 2 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T09:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

campus rennes 2 université rennes 2 Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Inventaire de la Biodiversité