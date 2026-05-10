PERMANENCE NUMÉRIQUE : TRANSFÉRER SES PHOTOS Maison de quartier La Bellangerais Rennes
PERMANENCE NUMÉRIQUE : TRANSFÉRER SES PHOTOS Maison de quartier La Bellangerais Rennes jeudi 28 mai 2026.
PERMANENCE NUMÉRIQUE : TRANSFÉRER SES PHOTOS Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 28 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Besoin d’aide pour passer vos photos de téléphone à ordinateur ? Lucie vous accompagne lors d’une permanence collective pour vous guider pas à pas.
Besoin d’aide pour passer vos photos de téléphone à ordinateur ? Lucie vous accompagne lors d’une permanence collective pour vous guider pas à pas. Un moment utile pour maîtriser ces manipulations en toute simplicité !
Jeudi 28 MAI de 14h à 15h30
Maison de Quartier Bellangerais
️ Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T15:30:00.000+02:00
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0299272110
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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