PERMANENCE NUMÉRIQUE : TRANSFÉRER SES PHOTOS Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 28 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Besoin d’aide pour passer vos photos de téléphone à ordinateur ? Lucie vous accompagne lors d’une permanence collective pour vous guider pas à pas.

Besoin d’aide pour passer vos photos de téléphone à ordinateur ? Lucie vous accompagne lors d’une permanence collective pour vous guider pas à pas. Un moment utile pour maîtriser ces manipulations en toute simplicité !

Jeudi 28 MAI de 14h à 15h30

Maison de Quartier Bellangerais

️ Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T15:30:00.000+02:00

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0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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