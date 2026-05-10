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PERMANENCE NUMÉRIQUE : TRANSFÉRER SES PHOTOS Maison de quartier La Bellangerais Rennes

PERMANENCE NUMÉRIQUE : TRANSFÉRER SES PHOTOS Maison de quartier La Bellangerais Rennes

PERMANENCE NUMÉRIQUE : TRANSFÉRER SES PHOTOS Maison de quartier La Bellangerais Rennes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

PERMANENCE NUMÉRIQUE : TRANSFÉRER SES PHOTOS Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 28 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Besoin d’aide pour passer vos photos de téléphone à ordinateur ? Lucie vous accompagne lors d’une permanence collective pour vous guider pas à pas.

Besoin d’aide pour passer vos photos de téléphone à ordinateur ? Lucie vous accompagne lors d’une permanence collective pour vous guider pas à pas. Un moment utile pour maîtriser ces manipulations en toute simplicité !

Jeudi 28 MAI de 14h à 15h30
Maison de Quartier Bellangerais
️ Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T15:30:00.000+02:00

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 0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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