Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers Charcier
Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers Charcier mercredi 27 mai 2026.
Charcier
Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers
Charcier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers le mercredi 27 mai à 14h à Charcier
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, vous invite à sa prochaine sortie nature !
L’histoire glaciaire de la combe d’Ain marque encore aujourd’hui ses paysages mais est également à l’origine de milieux fragiles hébergeant une faune et une flore remarquables. Remontez dans le temps en découvrant la biodiversité du site des Naisauds !
GRATUIT Durée 3h Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo .
Charcier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20
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English : Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers
L’événement Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers Charcier a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE