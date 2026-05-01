Charcier

Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers

Charcier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers le mercredi 27 mai à 14h à Charcier

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, vous invite à sa prochaine sortie nature !

L’histoire glaciaire de la combe d’Ain marque encore aujourd’hui ses paysages mais est également à l’origine de milieux fragiles hébergeant une faune et une flore remarquables. Remontez dans le temps en découvrant la biodiversité du site des Naisauds !

GRATUIT Durée 3h Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo .

Charcier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20

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English : Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers

L’événement Biodiversité en Combe d’Ain, l’héritage des glaciers Charcier a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE