Biodiversité et savoir-faire à Belval Belval-Bois-des-Dames

Venez découvrir la biodiversité incroyable du Domaine de Belval. Un guide passionné vous fera découvrir la richesse des écosystèmes du domaine ! En immersion dans la nature pendant une matinée, vous comprendrez l’importance de suivre et d’étudier la biodiversité qui nous entoure pour mieux la protéger !Marche de 5km sans difficultéRepas tiré du sac en bord d’étangInscription obligatoire Avoir 12 ans minimum

Domaine de Belval Belval-Bois-des-Dames 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 01 86 domaine.belval@fondationfrancoissommer.org

English :

Come and discover the incredible biodiversity of the Domaine de Belval. An enthusiastic guide will show you the richness of the estate’s ecosystems! Immersed in nature for a morning, you’ll understand the importance of monitoring and studying the biodiversity that surrounds us to better protect it! 5km walk with no difficultyBagged lunch by the pondRegistration required Minimum age 12

