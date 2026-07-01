Informations pratiques

« Ça jongle dans ma tête »

Une jongleuse, un rappeur, et tout un monde intérieur déborde sur scène… Avec Biographies, la compagnie Ea Eo ouvre grand les portes de l’intimité : celle d’une interprète dont on entend les pensées en direct. Elles défilent, précises ou fugaces, et prennent voix dans le flow d’un rappeur, au rythme métronomique de 160 battements par minute. Ici, le jonglage prend la parole : chaque lancer s’accorde au mot près, chaque figure dialogue avec le phrasé. Entre virtuosité et complicité, le duo façonne un jeu de correspondances réjouissant, d’où affleure, peu à peu, derrière la mécanique millimétrée, une autre question : que reste-t-il de nos pensées avec le temps ? Un spectacle aussi ludique que touchant, qui joue avec les mots, les corps et la mémoire.

Une performance de cirque de la Compagnie Ea Eo

Du mardi 28 juillet 2026 au mercredi 29 juillet 2026 :

mardi, mercredi

de 21h00 à 22h00

payant

Tarif B

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-28T21:00:00+02:00_2026-07-28T22:00:00+02:00;2026-07-29T21:00:00+02:00_2026-07-29T22:00:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/biographies



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