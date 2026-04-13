Biou de Montholier Montholier
Biou de Montholier Montholier dimanche 4 octobre 2026.
Montholier
Biou de Montholier
Montholier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Programme en préparation
Le Biou est une très ancienne fête des vendanges, d’origine religieuse, dont on trouve les premières traces au XVIIe siècle, qui se déroule chaque année au cœur du vignoble jurassien.
Organisé par le Comité des Fêtes de Montholier. .
Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comite.fetes.montholier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biou de Montholier
L’événement Biou de Montholier Montholier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Montholier (Jura)
- Vide greniers Montholier 3 mai 2026
- Feux de la Saint Jean Montholier 27 juin 2026
- Tournoi de pétanque Montholier 5 septembre 2026