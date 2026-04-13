Montholier

Biou de Montholier

Montholier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Programme en préparation

Le Biou est une très ancienne fête des vendanges, d’origine religieuse, dont on trouve les premières traces au XVIIe siècle, qui se déroule chaque année au cœur du vignoble jurassien.

Organisé par le Comité des Fêtes de Montholier. .

Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comite.fetes.montholier@gmail.com

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English : Biou de Montholier

L’événement Biou de Montholier Montholier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA