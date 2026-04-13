Montholier

Tournoi de pétanque

Montholier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Programme en préparation

Organisé par le Comité des Fêtes de Montholier. .

Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comite.fetes.montholier@gmail.com

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Montholier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA