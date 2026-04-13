Tournoi de pétanque Montholier
Tournoi de pétanque Montholier samedi 5 septembre 2026.
Montholier
Tournoi de pétanque
Montholier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Programme en préparation
Organisé par le Comité des Fêtes de Montholier. .
Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comite.fetes.montholier@gmail.com
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English : Tournoi de pétanque
L’événement Tournoi de pétanque Montholier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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