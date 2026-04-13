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Tournoi de pétanque Montholier

Tournoi de pétanque Montholier samedi 5 septembre 2026.

Ville : 39800 Montholier

Département : Jura

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif :

Montholier

Tournoi de pétanque

Montholier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Programme en préparation

Organisé par le Comité des Fêtes de Montholier.   .

Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   comite.fetes.montholier@gmail.com

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Montholier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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