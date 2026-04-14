Biscuiterie de Chambord, Biscuiterie de Chambord, Maslives

Biscuiterie de Chambord 5 et 6 juin Biscuiterie de Chambord Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00

La visite gourmande de l’Atelier de la Biscuiterie de Chambord (Maslives) vous plonge au cœur de l’histoire du Palet Solognot.

Biscuiterie de Chambord 30 bis route de Chambord 41250 Maslives Maslives 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://biscuiteriedechambord.fr/reservation-en-ligne-fr/ »}]

Notre guide vous conte la riche histoire de la Biscuiterie de Chambord, agrémentée de quelques anecdotes et vous invite à la dégustation des produits de la Biscuiterie et de ses produits locaux.

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