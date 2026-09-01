AGENDA · Gerbécourt-et-Haplemont
Bistrot de Lulu itinérant Gerbécourt-et-Haplemont
vendredi 25 septembre 2026 · Gerbécourt-et-Haplemont
Informations pratiques
Gerbécourt-et-Haplemont
Bistrot de Lulu itinérant
Gerbécourt-et-Haplemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-23
Le Bistrot de Lulu, accompagné de la Pizza Vagabonde.Tout public
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Gerbécourt-et-Haplemont 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@lulubistrotitinerant.fr
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English :
Le Bistrot de Lulu, accompanied by Pizza Vagabonde.
L’événement Bistrot de Lulu itinérant Gerbécourt-et-Haplemont a été mis à jour le 2026-03-31 par OT DU PAYS DU SAINTOIS