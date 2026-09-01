Informations pratiques

Gerbécourt-et-Haplemont

Bistrot de Lulu itinérant

Gerbécourt-et-Haplemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-23

Le Bistrot de Lulu, accompagné de la Pizza Vagabonde.Tout public

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Gerbécourt-et-Haplemont 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@lulubistrotitinerant.fr

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English :

Le Bistrot de Lulu, accompanied by Pizza Vagabonde.

L’événement Bistrot de Lulu itinérant Gerbécourt-et-Haplemont a été mis à jour le 2026-03-31 par OT DU PAYS DU SAINTOIS