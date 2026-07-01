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AGENDA · Hacqueville

Bistrot FMR Hacqueville

mercredi 22 juillet 2026 · Hacqueville

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
27150 Hacqueville
Département
Eure
Tarif

Hacqueville

Bistrot FMR

Hacqueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.

Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes.   .

Hacqueville 27150 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94  le-bistrotfmr@outlook.fr

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English : Bistrot FMR

L’événement Bistrot FMR Hacqueville a été mis à jour le 2026-06-30 par Vexin Normand Tourisme

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