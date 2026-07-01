UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villers-en-Vexin

Bistrot FMR Villers-en-Vexin

jeudi 30 juillet 2026 · Villers-en-Vexin

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
27420 Villers-en-Vexin
Département
Eure
Tarif

Villers-en-Vexin

Bistrot FMR

Villers-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.

Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes.   .

Villers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94  le-bistrotfmr@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bistrot FMR

L’événement Bistrot FMR Villers-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-30 par Vexin Normand Tourisme

À voir aussi à Villers-en-Vexin (Eure)