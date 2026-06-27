Informations pratiques

Villers-en-Vexin

Foire à tout

Rue Principale Villers-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Buvette et restauration assurés par le comité des fêtes de Villers-en-Vexin. .

Rue Principale Villers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 12 43 09 67

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Villers-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme