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AGENDA · Villers-en-Vexin

Foire à tout Villers-en-Vexin

dimanche 9 août 2026 · Villers-en-Vexin

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Rue Principale
Ville
27420 Villers-en-Vexin
Département
Eure
Tarif

Villers-en-Vexin

Foire à tout

Rue Principale Villers-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Buvette et restauration assurés par le comité des fêtes de Villers-en-Vexin.   .

Rue Principale Villers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 12 43 09 67 

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Villers-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme

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