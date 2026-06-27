AGENDA · Villers-en-Vexin
Foire à tout Villers-en-Vexin
dimanche 9 août 2026 · Villers-en-Vexin
Informations pratiques
Villers-en-Vexin
Foire à tout
Rue Principale Villers-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Buvette et restauration assurés par le comité des fêtes de Villers-en-Vexin. .
Rue Principale Villers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 12 43 09 67
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Villers-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme
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