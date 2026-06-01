Villers-en-Vexin

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand

1 Place de l’Église Villers-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand est une expérience privilégiée pour découvrir à votre rythme, un dimanche par mois, de juin à octobre, les trésors du patrimoine du territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand.

Patrimoine bâti, religieux ou historique révèlent souvent des trésors architecturaux, méconnus ou insoupçonnés. Rarement ouverts ou public, ces lieux chargés d’histoire vous ouvrent exceptionnellement leurs portes. .

1 Place de l’Église Villers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 12 43 09 67 mairie@villersenvexin.fr

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English : Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand

L’événement Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Villers-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-03 par Vexin Normand Tourisme