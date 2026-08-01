Bistrot FMR Villers-en-Vexin
jeudi 27 août 2026 · Villers-en-Vexin
Informations pratiques
Villers-en-Vexin
Bistrot FMR
Villers-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 22:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.
Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes. .
Villers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94 le-bistrotfmr@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bistrot FMR
L’événement Bistrot FMR Villers-en-Vexin a été mis à jour le 2026-08-19 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Villers-en-Vexin (Eure)
- Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Villers-en-Vexin 20 septembre 2026