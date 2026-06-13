Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault
Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault jeudi 20 août 2026.
Availles-en-Châtellerault
Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault
Place René Descartes Availles-en-Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 22:30:00
Date(s) :
2026-08-20
.
Place René Descartes Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 42 38 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault
L’événement Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne