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Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault

Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault

Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault jeudi 20 août 2026.

Adresse : Place René Descartes

Ville : 86530 Availles-en-Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Availles-en-Châtellerault

Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault

Place René Descartes Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :
2026-08-20

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Place René Descartes Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 42 38 92 

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English : Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault

L’événement Bistrot Guinguette à Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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