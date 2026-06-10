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Bistrot Guinguette à Coussay-les-Bois La clairière des Petits Loups Coussay-les-Bois

Bistrot Guinguette à Coussay-les-Bois La clairière des Petits Loups Coussay-les-Bois

Bistrot Guinguette à Coussay-les-Bois La clairière des Petits Loups Coussay-les-Bois jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : La clairière des Petits Loups

Adresse : 7 rue de Clamart

Ville : 86270 Coussay-les-Bois

Département : Vienne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Coussay-les-Bois

Bistrot Guinguette à Coussay-les-Bois

La clairière des Petits Loups 7 rue de Clamart Coussay-les-Bois Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :
2026-07-16

  .

La clairière des Petits Loups 7 rue de Clamart Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 41 26 26 

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English : Bistrot Guinguette à Coussay-les-Bois

L’événement Bistrot Guinguette à Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne