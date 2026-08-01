Bistrot Guinguette à Leigné-les-Bois Parking du multiservices Leigné-les-Bois
jeudi 27 août 2026 · Parking du multiservices · Leigné-les-Bois
Informations pratiques
Leigné-les-Bois
Bistrot Guinguette à Leigné-les-Bois
Parking du multiservices 8 rue de l’École Leigné-les-Bois Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.
**Cette semaine,** [**Nico Moro**](https://www.nicolasmoro.com/)
_Quand on va voir un spectacle, on choisit avant._
_Un truc musical, de la chanson, de la belle plume, de la rigolade ou de l’émotion… Avec Moro c’est un peu tout ça à la fois et sans qu’on s’en aperçoive. Les chansons se succèdent, ponctuées de présentations souvent pleine d’humour et d’autodérision._
_La guitare swingue, le verbe est précis, le public est pris à parti, se marre, et se dit qu’en rentrant, il va jeter sa télé.._
**Côté restauration, O BOIS JOLIS vous propose à 15€:**
* Melon de notre région
* Jambon à l’os / Pomme de terre grenaille
* Fromage (laiterie de Verneuil)
* Glace maison
Réservations **jusqu’au 22 août** au 05 49 19 18 89 ou 06 24 09 57 15 .
Parking du multiservices 8 rue de l’École Leigné-les-Bois 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 18 89
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English : Bistrot Guinguette à Leigné-les-Bois
L’événement Bistrot Guinguette à Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois a été mis à jour le 2026-08-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne