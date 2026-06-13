Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur
Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur jeudi 9 juillet 2026.
Senillé-Saint-Sauveur
Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur
86100 Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09
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86100 Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 70 92
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English : Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur
L’événement Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne