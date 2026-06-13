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Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur

Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur

Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : 86100 Senillé Saint-Sauveur

Ville : 86100 Senillé-Saint-Sauveur

Département : Vienne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Senillé-Saint-Sauveur

Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur

86100 Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :
2026-07-09

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86100 Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 70 92 

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English : Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur

L’événement Bistrot Guinguette à Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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