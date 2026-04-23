Bistrot nomade Rue du Pré Gloriot Brienon-sur-Armançon

Brienon-sur-Armançon

Bistrot nomade

Rue du Pré Gloriot Canal de Bourgogne Brienon-sur-Armançon Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Apéro-concert au bord du canal, à la Maison des Pêcheurs avec le groupe CONTACT, pop rock des années 80 à aujourd’hui. Restauration sur place. .

Rue du Pré Gloriot Canal de Bourgogne Brienon-sur-Armançon 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86

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English : Bistrot nomade

L’événement Bistrot nomade Brienon-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)