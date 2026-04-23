Bistrot nomade Rue du Pré Gloriot Brienon-sur-Armançon
Bistrot nomade Rue du Pré Gloriot Brienon-sur-Armançon vendredi 14 août 2026.
Brienon-sur-Armançon
Bistrot nomade
Rue du Pré Gloriot Canal de Bourgogne Brienon-sur-Armançon Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Apéro-concert au bord du canal, à la Maison des Pêcheurs avec le groupe CONTACT, pop rock des années 80 à aujourd’hui. Restauration sur place. .
Rue du Pré Gloriot Canal de Bourgogne Brienon-sur-Armançon 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86
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English : Bistrot nomade
L’événement Bistrot nomade Brienon-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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