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Bistrot nomade Route de Paris Champlost

Bistrot nomade Route de Paris Champlost

Bistrot nomade Route de Paris Champlost vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Route de Paris

Adresse : Place du village

Ville : 89210 Champlost

Département : Yonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Champlost

Bistrot nomade

Route de Paris Place du village Champlost Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Apéro-concert sur la place du village avec le groupe de variétés Top Riviera. Restauration sur place.   .

Route de Paris Place du village Champlost 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 

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English : Bistrot nomade

L’événement Bistrot nomade Champlost a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Serein Armance St Florentin