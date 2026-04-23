Bistrot nomade Route de Paris Champlost

Champlost

Bistrot nomade

Route de Paris Place du village Champlost Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Apéro-concert sur la place du village avec le groupe de variétés Top Riviera. Restauration sur place. .

Route de Paris Place du village Champlost 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86

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English : Bistrot nomade

L’événement Bistrot nomade Champlost a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Serein Armance St Florentin