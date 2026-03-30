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Bistrot Nomade Hauterive

Bistrot Nomade Hauterive

Bistrot Nomade Hauterive vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Centre du village

Ville : 89250 Hauterive

Département : Yonne

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Hauterive

Bistrot Nomade

Centre du village Hauterive Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Apéro concert sur la place du village avec le groupe pop rock SPAM. Restauration sur place.   .

Centre du village Hauterive 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86  ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Bistrot Nomade

L’événement Bistrot Nomade Hauterive a été mis à jour le 2026-03-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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