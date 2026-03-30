Bistrot Nomade Hauterive
Bistrot Nomade Hauterive vendredi 17 juillet 2026.
Hauterive
Bistrot Nomade
Centre du village Hauterive Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Apéro concert sur la place du village avec le groupe pop rock SPAM. Restauration sur place. .
Centre du village Hauterive 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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English : Bistrot Nomade
L’événement Bistrot Nomade Hauterive a été mis à jour le 2026-03-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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