Bistrot nomade Grande Rue Lasson
Bistrot nomade Grande Rue Lasson vendredi 31 juillet 2026.
Lasson
Bistrot nomade
Grande Rue Cour de la mairie Lasson Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Apéro-concert dans la cour de la Mairie avec le groupe pop rock Les Topet’s. Restauration sur place. .
Grande Rue Cour de la mairie Lasson 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86
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English : Bistrot nomade
L’événement Bistrot nomade Lasson a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)