Bistrot nomade Grande Rue Lasson

Lasson

Bistrot nomade

Grande Rue Cour de la mairie Lasson Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Apéro-concert dans la cour de la Mairie avec le groupe pop rock Les Topet’s. Restauration sur place. .

Grande Rue Cour de la mairie Lasson 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86

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English : Bistrot nomade

L’événement Bistrot nomade Lasson a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)