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Bistrot nomade Grande Rue Lasson

Bistrot nomade Grande Rue Lasson

Bistrot nomade Grande Rue Lasson vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Grande Rue

Adresse : Cour de la mairie

Ville : 89570 Lasson

Département : Yonne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Lasson

Bistrot nomade

Grande Rue Cour de la mairie Lasson Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Apéro-concert dans la cour de la Mairie avec le groupe pop rock Les Topet’s. Restauration sur place.   .

Grande Rue Cour de la mairie Lasson 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 

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English : Bistrot nomade

L’événement Bistrot nomade Lasson a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)