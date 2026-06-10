Bitter Babe + Cardozo + Tom Select BtoB Suenomada + Pink Empire – Carte Blanche aux Transitions Sonores Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 19:00 –

Gratuit : non Prix libre Adulte, Etudiant

Bitter Babe I DJ set | Bass, breaksNée de la scène underground de Miami, Bitter Babe développe une approche club centrée sur les rythmes breakés et des percussions tendues. Ses sets hybrides évoluent librement entre les esthétiques électroniques (bass, break), dans une recherche constante de mouvement et de textures. Résidente du collectif berlinois Climate of Fear et animatrice de l’émission Obsidian Dreams sur NTS Radio (Londres), elle construit également des univers visuels et sonores à la croisée de la musique, du design et de la mode. Depuis 2023, Bitter Babe se produit sur des scènes internationales comme Dekmantel, Horst ou Panorama Bar. Cardozo I DJ set | Bass music, post clubDJ et producteur basé dans le sud de la France, Cardozo développe une musique hybride à la croisée de la bass music, du post-club, du hard drum et du dembow. Adepte des textures vocales et des rythmiques percussives, Cardozo signe des morceaux sur les labels français et internationaux Tratratrax, Elicit, Bad Tips ou Nehza. En 2025, il lance en Waveforms, une série d’EP collaboratifs construite à partir d’échanges de matières sonores entre plusieurs artistes. Tom Select b2b Suenomada I DJ set | Afro, latin, bassPercussionniste et passionné de vinyles, Tom Select envisage chaque apparition comme un voyage sonore. Amateur de rythmes africains et latins, ses sélections exposent des sonorités afro diasporiques (soul, funk, disco) et des rythmes tribaux et bass music. Attentif aux textures comme aux dynamiques du dancefloor, il construit des sets riches guidés par le groove et la curiosité.Suenomada créée le pont entre scènes électroniques et rythmes afro-diasporiques. Actif depuis 2009, il s’est produit dans plusieurs festivals et clubs en Europe et en Amérique du Sud, du Bogotrax à l’Ethereal Decibel Festival. Membre des collectifs Rêves Ephémères et Bewonder (pour ne citer qu’eux), sa maitrise des grooves latino-américains et des esthétiques électroniques lient l’artiste et son public. Pink Empire I DJ set | Indie dance, trance progressivePortugaise basée à Nantes, DJ Pink Empire croise psychédélisme, minimal et bass music. Ses débuts derrière les platines s’ancrent dans une culture club ouverte, nourrie par les scènes house et trance européennes, qu’elle explore progressivement en affinant une identité tournée vers le dancefloor. Sur scène, DJ Pink Empire privilégie une approche directe et communicative : une énergie solaire, un lien constant avec le public et une volonté de transformer chaque set en expérience collective.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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