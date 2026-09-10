Blabla Bouqs, Bibliothèque Antipode, Rennes

Informations pratiques

Blabla Bouqs Mardi 3 novembre, 18h30 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T20:00:00+01:00

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.

Adultes.

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr

Découvertes et échanges autour d’une sélection de romans.

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