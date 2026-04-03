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BLABLA DRIVE CASINO DE VANNES – SALLE DE SPECTACLE Vannes

BLABLA DRIVE CASINO DE VANNES – SALLE DE SPECTACLE Vannes

BLABLA DRIVE CASINO DE VANNES – SALLE DE SPECTACLE Vannes vendredi 24 avril 2026.

Lieu : CASINO DE VANNES - SALLE DE SPECTACLE

Adresse : 3 RUE GILLES GAHINET

Ville : 56000 Vannes

Département : 56

Début : 2026-04-24

Fin : 2026-04-24

Heure de début : 21:30

BLABLA DRIVE Début : 2026-04-24 à 21:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CASINO DE VANNES – SALLE DE SPECTACLE 3 RUE GILLES GAHINET 56000 Vannes 56

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