Mai à Vélo 2026, Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, Vannes
Mai à Vélo 2026, Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, Vannes vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération La Petite Boulange, 30 Avenue Saint-Symphorien, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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