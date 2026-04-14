Journée Mondiale de la Terre à Maison Flow, Maison Flow, Vannes

Journée Mondiale de la Terre à Maison Flow Mercredi 22 avril, 10h00 Maison Flow Morbihan

Entrée gratuite, ateliers & animations sur inscription (tarifs libres & conscients)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Une invitation à regarder autrement pour penser et agir différemment ! Pour petits & grands, explorer, expérimenter, s’émerveiller ensemble.

Des animations de 10h à 18h !

À Maison Flow, nous cultivons la curiosité, le lien et les expériences qui transforment. Le 22 avril, à l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, nous vous invitons à vivre une journée pas comme les autres, à la croisée des regards, des générations et des idées.

Petits et grands réunis autour de la Terre

Ce mercredi des vacances de printemps, petits et grands sont invités à explorer, expérimenter et s’émerveiller ensemble avec :

14 intervenants engagés pour partager leurs visions et savoir-faire

Des ateliers variés autour de la terre et de l’environnement

Une dynamique collective et participative avec de nombreux formats interactifs

Une approche intergénérationnelle : enfants, parents, curieux de tous âges

Retrouvez le programme complet via le lien d’inscription !

Cette journée est une invitation à créer du lien, nourrir la curiosité et prendre conscience, ensemble, des enjeux environnementaux.La journée sera animée par différents ateliers destinés aussi bien aux petits qu’aux grands, dans une atmosphère conviviale et festive.

Les ateliers sont gratuits sur inscription aux tarifs libres & conscients : Le jour J sur place, vous pourrez participer avec le montant que vous souhaitez pour contribuer aux différentes entités présentes.

Maison Flow 8 avenue Favrel et Lincy, Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/celebrons-la-journee-de-la-terre-le-mercredi-22-avril-a-maison-flow-tickets-1985983839124?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}]

Petits & grands : vivez une journée pas comme les autres, à la croisée des regards, générations et idées.

Odile Hiolin