Parcours : visite Maison Flow à Vannes, Maison Flow, Vannes

Parcours : visite Maison Flow à Vannes Jeudi 23 avril, 16h00 Maison Flow Morbihan

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Visite Maison Flow – Vannes

La MAeB et EU Mies vous invitent à découvrir la Maison Flow. Une après-midi portes ouvertes qui permettra de découvrir le bâtiment et d’en apprendre davantage sur les concepts et stratégies clés du projet. Une table ronde réunissant les architectes, les clients et les partenaires locaux clôturera l’événement dans le hall central.

Durée : 3h

Date : Jeudi 23 avril

Horaire : 16h00-19h00

Adresse : 8 Avenue Favrel et Lincy – 56000 Vannes

Architecte : Bureau Zola

Projet : Tiers lieu Flow

Maison Flow 8 Avenue Favrel et Lincy – 56000 Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://maebretagne.assoconnect.com/collect/description/681247-f-parcours-visite-maison-flow-a-vannes »}]

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Gwendal Le Flem