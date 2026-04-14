Parcours : visite Maison Flow à Vannes, Maison Flow, Vannes
Parcours : visite Maison Flow à Vannes, Maison Flow, Vannes jeudi 23 avril 2026.
Parcours : visite Maison Flow à Vannes Jeudi 23 avril, 16h00 Maison Flow Morbihan
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00
Visite Maison Flow – Vannes
La MAeB et EU Mies vous invitent à découvrir la Maison Flow. Une après-midi portes ouvertes qui permettra de découvrir le bâtiment et d’en apprendre davantage sur les concepts et stratégies clés du projet. Une table ronde réunissant les architectes, les clients et les partenaires locaux clôturera l’événement dans le hall central.
Durée : 3h
Date : Jeudi 23 avril
Horaire : 16h00-19h00
Adresse : 8 Avenue Favrel et Lincy – 56000 Vannes
Architecte : Bureau Zola
Projet : Tiers lieu Flow
Maison Flow 8 Avenue Favrel et Lincy – 56000 Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://maebretagne.assoconnect.com/collect/description/681247-f-parcours-visite-maison-flow-a-vannes »}]
visite Maison Flow à Vannes, Une après-midi portes ouvertes qui permettra de découvrir le bâtiment. visite balade
Gwendal Le Flem
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