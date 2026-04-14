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Parcours : visite Maison Flow à Vannes, Maison Flow, Vannes

Parcours : visite Maison Flow à Vannes, Maison Flow, Vannes

Parcours : visite Maison Flow à Vannes, Maison Flow, Vannes jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Maison Flow

Adresse : 8 Avenue Favrel et Lincy - 56000 Vannes

Ville : 56000 Vannes

Département : Morbihan

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Parcours : visite Maison Flow à Vannes Jeudi 23 avril, 16h00 Maison Flow Morbihan

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Visite Maison Flow – Vannes
La MAeB et EU Mies vous invitent à découvrir la Maison Flow. Une après-midi portes ouvertes qui permettra de découvrir le bâtiment et d’en apprendre davantage sur les concepts et stratégies clés du projet. Une table ronde réunissant les architectes, les clients et les partenaires locaux clôturera l’événement dans le hall central.

Durée : 3h
Date : Jeudi 23 avril
Horaire : 16h00-19h00
Adresse : 8 Avenue Favrel et Lincy – 56000 Vannes

Architecte : Bureau Zola
Projet : Tiers lieu Flow

Maison Flow 8 Avenue Favrel et Lincy – 56000 Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://maebretagne.assoconnect.com/collect/description/681247-f-parcours-visite-maison-flow-a-vannes »}]
visite Maison Flow à Vannes, Une après-midi portes ouvertes qui permettra de découvrir le bâtiment. visite balade

Gwendal Le Flem

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