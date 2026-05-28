Blablacourses salle des 4 carrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription auprès de Céleste RIO au 06 60 53 88 79 ou Laura MIGOTTI au 07 57 18 98 79 Tout public

Cycle de 3 ateliers animés par une diététicienne qui travaille en collaboration avec la Ligue Contre le Cancer.Participants : minimum 5 – maximum 10Objectif général :Améliorer les choix alimentaires afin de réduire les risques de cancers et autres pathologies chroniques.- Echanger sur vos habitudes d’achat- Mise en pratiques dans notre « faux magasin »-Astuces et conseils adaptés-Remise de lots utiles pour faire vos courses

salle des 4 carrés Nantes 44300

07 57 18 98 79



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