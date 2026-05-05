BLACK CHURCH – Une traversée musicale vibrante du gospel américain, Cathédrale Saint-Pierre, Genève

BLACK CHURCH – Une traversée musicale vibrante du gospel américain Samedi 30 mai, 20h00 Cathédrale Saint-Pierre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Le samedi 30 mai 2026, la Cathédrale Saint-Pierre vous attend pour un concert gospel exceptionnel – Black Church – avec la chanteuse américaine Theresa Thomason, accompagnée à cette occasion par le pianiste Samuel Colard.

Inspiré du livre éponyme de Henry Louis Gates Jr. (Éditions Labor et Fides), qui retrace l’histoire de l’Église noire américaine, ce concert vous entraînera dans une traversée musicale de la tradition chrétienne afro-américaine, des spirituals nés sous l’esclavage jusqu’au gospel contemporain.

La soirée débutera avec une intervention de Philippe Gonzalez, sociologue des religions, qui explorera ce que l’Église noire, creuset de foi, de résistance et d’espérance, dit de la foi et de la société.

Une immersion vibrante, généreuse et irrésistible dans le gospel authentique, le chant profond de la liberté. À ne pas manquer !

Ce spectacle vous est proposé par l’Église protestante de Genève en collaboration avec les Éditions Labor et Fides.

Plus d’informations : epg.ch/pages/assemblee-eglise-2026

Cathédrale Saint-Pierre Cour de Saint-Pierre 8, 1204 Genève Genève 1204 https://www.cathedrale-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/patrimoine-tourisme/cathedrale-saint-pierre/

Concert gospel avec Theresa Thomason et Samuel Colard, le 30 mai 2026 à la Cathédrale Saint-Pierre (Genève). Une soirée musicale et engagée pour découvrir l’histoire et la force spirituelle du gospel.

Église protestante de Genève