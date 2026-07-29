Blancpignon en fête Place de la Bécasse Anglet

Informations pratiques

Anglet

Blancpignon en fête

Place de la Bécasse 149 bis avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Pendant deux jours, le quartier de Blancpignon est en fête. À l’initiative des Amis réunis de Blancpignon, retrouvez les traditionnels méchoui et vide-greniers sur la place de la Bécasse.

Un rendez-vous convivial à partager en famille ou entre amis. .

Place de la Bécasse 149 bis avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 38 95 83 lafargueregine@gmail.com

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English : Blancpignon en fête

L’événement Blancpignon en fête Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet