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Blancpignon en fête Place de la Bécasse Anglet

samedi 1 août 2026 · Place de la Bécasse · Anglet

Blancpignon en fête Place de la Bécasse Anglet

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Place de la Bécasse
Adresse
149 bis avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Blancpignon en fête

Place de la Bécasse 149 bis avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Pendant deux jours, le quartier de Blancpignon est en fête. À l’initiative des Amis réunis de Blancpignon, retrouvez les traditionnels méchoui et vide-greniers sur la place de la Bécasse.
Un rendez-vous convivial à partager en famille ou entre amis.   .

Place de la Bécasse 149 bis avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 38 95 83  lafargueregine@gmail.com

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English : Blancpignon en fête

L’événement Blancpignon en fête Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet

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