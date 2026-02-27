Blancs Volants, 10 ans de poésie Maison Jean Cousin Sens

Blancs Volants, 10 ans de poésie

Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Sens Yonne

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-06

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche, de 10h à 18h.

En calligraphie, le terme blancs volants désigne les parties restées vierges d’encre dans le tracé sur le papier après le passage du pinceau. Ces blancs donnent de l’énergie et du caractère au signe calligraphié. Blancs Volants éditions publie des livres de poésie dont la lecture a pour but de procurer un instant particulier dans le quotidien du lecteur. Une respiration comme le sont les blancs volants en calligraphie.

Créée en 2016 par trois passionnés de mots et d’images, Blancs Volants réunit une maison d’édition indépendante et un atelier de papeterie. La maison d’édition publie des livres de poésie toujours accompagnés d’un travail photographique. Tant par le choix des textes et des images que par le graphisme et la fabrication, nous accordons un soin tout particulier à la réalisation de nos ouvrages.

L’exposition

Cette exposition retrace 10 années de publication de la maison sénonaise Blancs Volants éditions, structure éditoriale associative dédiée à la poésie et à la photographie, née en 2016. Elle donne un aperçu en mots et en images des multiples voix de poètes qui composent la diversité du catalogue de Blancs Volants. Ainsi seront réunis dans la maison Jean Cousin l’écriture de Christian Sapin, Frédérique Germanaud, Lola Nicolle, Daniel Tammet, Ulrike Bail, Odile Kennel, Henri Alain, Michèle Heim, Milan Dargent, et les photographies de Véronique Lanycia, Lucas Boirat, Jerôme Tabet ou encore Hermine Robinet. Lectures, rencontres, ateliers rythmeront ces trois semaines d’exposition.

vernissage le vendredi 6 mars à 18h30 .

Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

