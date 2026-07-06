Informations pratiques

Blars

Blars en fête

Le Bourg Blars Lot

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous dans ce village du cœur des Causses pour la fête votive

Rendez-vous dans ce village du cœur des Causses pour la fête votive. Buvette, restauration, ambiance festive, convivialité garantie !

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Le Bourg Blars 46330 Lot Occitanie +33 6 14 01 04 04

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English :

Come to this village in the heart of the Causses for the village festival

L’événement Blars en fête Blars a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Labastide-Murat