AGENDA · Blars
Blars en fête Blars
samedi 1 août 2026 · Blars
Informations pratiques
Blars
Blars en fête
Le Bourg Blars Lot
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01
Rendez-vous dans ce village du cœur des Causses pour la fête votive
Rendez-vous dans ce village du cœur des Causses pour la fête votive. Buvette, restauration, ambiance festive, convivialité garantie !
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Le Bourg Blars 46330 Lot Occitanie +33 6 14 01 04 04
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English :
Come to this village in the heart of the Causses for the village festival
L’événement Blars en fête Blars a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Labastide-Murat