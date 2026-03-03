Blasimon sous les tropiques Salle des fêtes Blasimon

Blasimon sous les tropiques

Salle des fêtes Place de la République Blasimon Gironde

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le Comité des Fêtes vous invite à la soirée Blasimon sous les tropiques, dans la salle des fêtes. Le temps d’une soirée, laissez derrière vous l’hiver humide et offrez-vous une parenthèse d’évasion aux couleurs exotiques et à l’ambiance chaleureuse. Dans un esprit convivial et festif, venez partager un moment entre amis, en famille ou entre voisins, rythmé par l’animation d’un DJ. Au menu punch, rougail saucisses, fromage et salade, panna cotta exotique, vin rosé et rouge, café. Une soirée gourmande et dépaysante qui promet chaleur, bonne humeur et voyage sans quitter Blasimon. Réservations par téléphone avant le 17 mars. .

Salle des fêtes Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 36 61 27 cdfdeblasimon@gmail.com

