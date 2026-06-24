Blason familial en argile Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville Martainville-Épreville mercredi 26 août 2026.

Martainville-Épreville

Blason familial en argile

Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville 429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Créez votre blason en famille…

Et donnez vie à votre histoire !

Symboles, couleurs, motifs… laissez parler votre imagination pour concevoir un blason unique, reflet de votre identité et de vos valeurs. Inspirés par les codes de l’héraldique, petits et grands s’amusent à inventer et assembler leur propre emblème.

Un atelier ludique et créatif pour partager un moment complice et repartir avec une création pleine de sens.

Atelier encadré par un médiateur culturel du Département .

Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville 429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 chateaudemartainville@seinemaritime.fr

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English : Blason familial en argile

L’événement Blason familial en argile Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité