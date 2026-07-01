Visite guidée des collections, Château de Martainville – Musée des Traditions et Arts Normands, Martainville-Épreville

Informations pratiques

Visite guidée des collections 19 et 20 septembre Château de Martainville – Musée des Traditions et Arts Normands Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le château de Martainville et ses collections sur les traditions et les arts normands. Découvrez la double histoire de ce lieu : demeure de plaisance construite à la fin du XVe siècle et écrin des collections d’art normand de la Renaissance au XIXe siècle.

L’incontournable salle des armoires vous livrera les secrets de fabrication et de décoration de ce meuble emblématique de la Normandie.

Visites commentées des collections permanentes le samedi 19 septembre à 10h30 et 15h et le dimanche 20 septembre à 10h30.

Château de Martainville – Musée des Traditions et Arts Normands 429 Route du Château, 76116 Martainville-Épreville, France Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie 0235234470 http://www.chateaudemartainville.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mtan.seinemaritime.fr/ »}] Construit en 1485 par Jacques Ier de Martainville, le château est l’un des rares exemples d’architecture de la première Renaissance en Normandie. Il a gardé sa disposition intérieure d’origine. Le musée des Traditions et Arts normands installé dans le château possède une remarquable collection de mobilier régional du XVe au XIXe siècle. La section ethnographique consacrée à la Normandie se présente sous l’aspect d’intérieurs de fermes reconstitués avec les objets et témoignages de la vie quotidienne aux XVIIIe et XIXe siècles, une importante collection de coiffes, costumes et bijoux normands ainsi que des instruments de musique populaire fabriqués en Normandie. à 17 km de Rouen par la RN 31. Liaisons cars VTNI : ligne 522 Rouen – Vascoeuil – Gournay-en-Bray.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le château de Martainville et ses collections sur les traditions et les arts normands. Découvrez la double histoire…

©Département de la Seine-Maritime