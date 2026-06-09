Plougastel-Daoulas

Bleuniou sivi en fête

Port du Tinduff Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Fête du cercle celtique de Plougastel !

Danses et costumes traditionnels Fest-Noz, initiation à la danse, restauration et buvette.

Soirée inoubliable au port du Tinduff ! Dès 17h, venez vivre un moment unique placé sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité.

Au programme concours de danse de Plougastel, concours de musique Trio libre .

Un grand spectacle anniversaire célébrant les 80 ans du cercle celtique, réunissant petits, grands et loisirs autour de la scène. .

Port du Tinduff Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Bleuniou sivi en fête Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue