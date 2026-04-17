Campagne

Blind Test

5 Place de la Liberté Campagne Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

20h départ du blind test. 19h -20h happy hours. Ambiance garantie ! Chansons cultes, rire et bonne humeur ! Planche à partager (25€)

Prêt à défier vos connaissances et à vous éclater ?

Départ de la fiesta à 20h. Happy hours entre 19h et 20h.

Ambiance garantie ! Chansons cultes, rire et bonne humeur !

Planche à partager 25€ .

5 Place de la Liberté Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 51 88 restaurant@lmdc24.fr

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English : Blind Test

8pm: start of the blind test. 7pm 8pm: happy hours. Atmosphere guaranteed! Cult songs, laughter and good humor! Board to share (25?)

L’événement Blind Test Campagne a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère