GRP Tour du Noyonnais Campagne Oise

GRP Tour du Noyonnais Campagne Oise vendredi 1 août 2025.

GRP Tour du Noyonnais A pieds

GRP Tour du Noyonnais 60640 Campagne Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 76300.0 Tarif :

Ce GR® de Pays est une boucle d’environ 75 km autour de Noyon. Cette boucle peut être parcourue en 3 jours à pied. Elle passe par les villages de Guiscard, Porquéricourt, Chiry-Ourscamp, Carlepont, Cuts, Grandrû, Maucourt …

English : GRP Tour du Noyonnais

This GR® de Pays is a 75 km loop around Noyon. This loop can be covered in 3 days on foot. It passes through the villages of Guiscard, Porquéricourt, Chiry-Ourscamp, Carlepont, Cuts, Grandrû, Maucourt?

Deutsch : GRP Tour du Noyonnais

Dieser GR® de Pays ist ein Rundweg von etwa 75 km um Noyon. Dieser Rundweg kann in drei Tagen zu Fuß zurückgelegt werden. Sie führt durch die Dörfer Guiscard, Porquéricourt, Chiry-Ourscamp, Carlepont, Cuts, Grandrû, Maucourt?

Italiano :

Questo GR® de Pays è un anello di 75 km intorno a Noyon. Questo anello può essere percorso in 3 giorni a piedi. Attraversa i villaggi di Guiscard, Porquéricourt, Chiry-Ourscamp, Carlepont, Cuts, Grandrû, Maucourt?

Español : GRP Tour du Noyonnais

Este GR® de Pays es un bucle de 75 km alrededor de Noyon. Este bucle puede recorrerse a pie en 3 días. Atraviesa los pueblos de Guiscard, Porquéricourt, Chiry-Ourscamp, Carlepont, Cuts, Grandrû, Maucourt?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par SIM Hauts-de-France