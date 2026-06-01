-Blind Test Live-, La Ruelle, Ségur-le-Château

-Blind Test Live- Vendredi 5 juin, 21h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

L’asso La Bougeotte vous donne à nouveau rendez-vous à La Ruelle pour une soirée ⭐️ BLIND TEST LIVE ⭐️

〰️ QU’EST CE QUE C’EST DITES-Y ? 〰️

Notre maestro 2.2 aux doigts de fée vient avec ses claviers et autres boites à rythme jouer de quoi stimuler vos oreilles et votre mémoire ! Objectif fun et récompense tout en mignonnerie pour la meilleure équipe !

〰️ COMMENT ÇA SE PASSE ? 〰️

✨ Équipes de 4 personnes max

✨ Grilles de réponses et stylos fournis

✨ 30 morceaux (avec une petite pause à mi chemin)

✨ Des lots pour les 3 meilleures équipes

️ Petite restauration à partir de 19h

​ ​Ouverture des portes 18h

​ Début du blind test 21h

☎️​N’hésitez pas à nous appeler pour réserver votre table

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

L’asso La Bougeotte vous donne à nouveau rendez-vous à La Ruelle blindtest musique