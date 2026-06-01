Journée pédagogique à Ségur-le-Château, ségur-le-château, Ségur-le-Château

Journée pédagogique à Ségur-le-Château Vendredi 12 juin, 09h30 ségur-le-château Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:30:00+02:00

Le vendredi 12 et le lundi 15 juin, 150 élèves de cinq écoles locales vont participer à deux journées pédagogiques sur la découverte de Ségur-le-Château.

Au programme :

visite du château

découverte des fouilles archéologiques sur le site et du métier d’archéologue

visite du bourg de Ségur

création de blasons

Journées réalisées par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise en partenariat avec la commune de Ségur-le-Château, le Service Régional de l’Archéologie Nouvelle-Aquitaine, les propriétaires du château de Ségur et l’office de tourisme du Pays de Saint-Yrieix.

Les deux journées sont complètes !

ségur-le-château ségur-le-château Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Le vendredi 12 et le lundi 15 juin, 150 élèves de cinq écoles locales vont participer à deux journées pédagogiques sur la découverte de Ségur-le-Château.

©Corrèze tourisme – Franck-Cordier-Photographies