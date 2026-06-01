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Journée pédagogique à Ségur-le-Château, ségur-le-château, Ségur-le-Château

Journée pédagogique à Ségur-le-Château, ségur-le-château, Ségur-le-Château

Journée pédagogique à Ségur-le-Château, ségur-le-château, Ségur-le-Château vendredi 12 juin 2026.

Lieu : ségur-le-château

Adresse : ségur-le-château

Ville : 19230 Ségur-le-Château

Département : Corrèze

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Journée pédagogique à Ségur-le-Château Vendredi 12 juin, 09h30 ségur-le-château Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:30:00+02:00

Le vendredi 12 et le lundi 15 juin, 150 élèves de cinq écoles locales vont participer à deux journées pédagogiques sur la découverte de Ségur-le-Château.
Au programme :

  • visite du château

  • découverte des fouilles archéologiques sur le site et du métier d’archéologue

  • visite du bourg de Ségur

  • création de blasons

Journées réalisées par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise en partenariat avec la commune de Ségur-le-Château, le Service Régional de l’Archéologie Nouvelle-Aquitaine, les propriétaires du château de Ségur et l’office de tourisme du Pays de Saint-Yrieix.

Les deux journées sont complètes !

ségur-le-château ségur-le-château Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Le vendredi 12 et le lundi 15 juin, 150 élèves de cinq écoles locales vont participer à deux journées pédagogiques sur la découverte de Ségur-le-Château.

©Corrèze tourisme – Franck-Cordier-Photographies

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