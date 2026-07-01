Blind-Test participatif, Médiathèque Jules Verne, Domène

Informations pratiques

Blind-Test participatif Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Jules Verne Isère

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

ZiK est un blind-test participatif, accompagné au trombone par une MLLE Loyale endiablée, et qui tente de vous faire reconnaître des tubes, que sans doute, vous connaissez ! Mais c’est à vous de fredonner les chansons grâce aux onomatopées proposées… C’est ainsi que « Joyeux anniversaire » devient « Poum Tchak Tsoin Tuut Poum Tchak » ! Il y a 768 chansons à faire deviner avec 24 onomatopées différentes.

À jouer à autant que voulez, préparez votre voix et vos zygomatiques ! Version spectacle du jeu ZIK, illustré par Mathieu Clauss, crée par Cyril Blondel et édité chez Flip Flap éditions.

Médiathèque Jules Verne 15 rue Jules Ferry 38420 Domène Domène 38420 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476772672 https://mediatheque.ville-domene.fr/accueil https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-Jules-Verne-de-Dom%C3%A8ne/100066832575031/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476772672 »}] La Médiathèque Jules Verne est un établissement de 600m² dédié à la culture, avec une collection documentaires de près de 35000 documents et des animations régulières pour favoriser les rencontres et découvertes. Ligne 15 Proximo et ligne C9

Parking Compagnie Stéphane à proximité

Biblis en folie 2026

©Lucie B et Stéphane Bouillet