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Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes

jeudi 10 septembre 2026 · Taproom Aerofab · Nantes

Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Taproom Aerofab
Adresse
21 quai des Antilles
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes Jeudi 10 septembre, 19h30 Taproom Aerofab Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

QUI SERA NOTRE CHOUCHOU ? Blind test, quiz et mini-jeux
Venez participer à une soirée de jeux autour de blind tests, de quiz et de mini-jeux.
En équipe ou en solo, affrontez les autres participants à coups de buzzers et tentez de gagner les faveurs de nos présentateurs.
Rendez-vous le jeudi 10 septembre à partir de 19h30 pour une soirée de jeux gratuite, sur inscription.
Le jeu débutera à 20h précises. Les places sont limitées à 7 équipes, pensez à réserver votre table https://aerofab.fr/aerofab-taproom-nantes

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En équipe ou en solitaire, venez vous mesurer les uns aux autres à grands coups de buzzers ! Blind-tests, quizz, jeux, enchaînez les victoires pour vous attirer les faveurs des présentateurs vedettes!

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