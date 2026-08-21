Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes
jeudi 10 septembre 2026 · Taproom Aerofab · Nantes
Informations pratiques
Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes Jeudi 10 septembre, 19h30 Taproom Aerofab Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00
QUI SERA NOTRE CHOUCHOU ? Blind test, quiz et mini-jeux
Venez participer à une soirée de jeux autour de blind tests, de quiz et de mini-jeux.
En équipe ou en solo, affrontez les autres participants à coups de buzzers et tentez de gagner les faveurs de nos présentateurs.
Rendez-vous le jeudi 10 septembre à partir de 19h30 pour une soirée de jeux gratuite, sur inscription.
Le jeu débutera à 20h précises. Les places sont limitées à 7 équipes, pensez à réserver votre table https://aerofab.fr/aerofab-taproom-nantes
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En équipe ou en solitaire, venez vous mesurer les uns aux autres à grands coups de buzzers ! Blind-tests, quizz, jeux, enchaînez les victoires pour vous attirer les faveurs des présentateurs vedettes!
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