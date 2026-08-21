Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes

Informations pratiques

Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes Jeudi 10 septembre, 19h30 Taproom Aerofab Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

QUI SERA NOTRE CHOUCHOU ? Blind test, quiz et mini-jeux

Venez participer à une soirée de jeux autour de blind tests, de quiz et de mini-jeux.

En équipe ou en solo, affrontez les autres participants à coups de buzzers et tentez de gagner les faveurs de nos présentateurs.

Rendez-vous le jeudi 10 septembre à partir de 19h30 pour une soirée de jeux gratuite, sur inscription.

Le jeu débutera à 20h précises. Les places sont limitées à 7 équipes, pensez à réserver votre table https://aerofab.fr/aerofab-taproom-nantes

Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://aerofab.fr/aerofab-taproom-nantes »}] [{« link »: « https://aerofab.fr/aerofab-taproom-nantes »}]

En équipe ou en solitaire, venez vous mesurer les uns aux autres à grands coups de buzzers ! Blind-tests, quizz, jeux, enchaînez les victoires pour vous attirer les faveurs des présentateurs vedettes!