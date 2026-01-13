Blind test SF et Fantasy LANNEMEZAN Lannemezan
Dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades blind test SF et Fantasy à la médiathèque et Rétro Rio au cinéma
LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92
As part of Les Mycéliades science fiction festival: SF and Fantasy blind test at the media library and Rétro Rio at the cinema
