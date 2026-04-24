Blind Yeo Au Maquis Plombières-lès-Dijon

Plombières-lès-Dijon

Blind Yeo

Au Maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Blind Yeo nous arrive tout droit des Cornouailles ! Il parait que c’est un groupe, mais c’est avant tout un projet collaboratif en constante évolution qui grandit et se transforme en réponse à son environnement et aux personnes qui composent sa communauté. Une plongée psychédélique assurée dans ce véritable chaudron d’improvisation qui réunit les membres des super Cocos Lovers ! Les rythmes krautrock, les synthés rave, les riffs de guitare électrique incisifs et leurs costumes de derviches tourneurs multicolores faits-maison nous emmèneront dans un tourbillon dansant de joie polyrythmique ! .

Au Maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Blind Yeo

L’événement Blind Yeo Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)