Un chat dans la gorge et quelque chose encore Performance de Cécile Meynier et DJ Set de Kika null Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon

Plombières-lès-Dijon

Un chat dans la gorge et quelque chose encore Performance de Cécile Meynier et DJ Set de Kika

null Chemin de Contre Halage du Canal Au Maquis Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Les ateliers vortex et Zutique Productions ont le plaisir de vous inviter à découvrir la performance Un chat dans la gorge et quelque chose encore de Cécile Meynier un DJ Set proposé par Kika.

Pour la 5e année consécutive, Zutique Productions propose une carte blanche aux ateliers vortex. Ce partenariat, Résonances Fluviales , est pensé autour de l’evironnement végétal et fluvial qui relie Au Maquis et les atelierx vortex.

Cécile Meynier pratique la sculpture avec une spécialisation céramique, qu’elle injecte dans des installations et qu’elle active via des performances. Elle aborde des questions fondamentales aussi bien liées au rapport que l’on entretient avec les objets du quotidien, qu’à l’origine du geste créateur. Formellement son esthétique oscille ainsi entre minimalisme et baroque, entre brutalité et ornementation, entre ordinaire et extraordinaire, entre humour et noirceur, car c’est à ces interstices qu’émergent l’étrangeté et l’improbabilité de l’art, qui lui sont si chers.

Elle a récemment exposé au Frac Franche-Comté (Besançon 2025), à la Fondation François Schneider (Wattwiller 2024), au Crac le 19 (Montbéliard 2022), au Centre d’art la Villa du Parc (Annemasse 2023), au Musée des Beaux-Arts de Besançon (2020) puis de Rouen (Normandie impressionniste 2024).

La performance sera suivie d’un set de DJ Kika entre les musiques de l’abuela, la jungle tek & les hits reggaeton de la discoteca movil del pueblo version hardcore…

Diplômée en 2025 de l’ENSAD de Dijon.

Informations pratiques

– Ouverture de 17h à 23h

– Gratuit

– Barbecue par la Cuisine Flottante et bar sur place

– Le site du maquis est accessible aux personnes à mobilité réduite (hormis l’étage de la maison).

– Venez avec vos lampes pour rentrer en sécurité le long du canal, la nuit tombe vite !

Se rendre au Maquis

– Accès par la piste cyclable, à 500m après la base nautique, tennis du Lac Kir.

– Accès en voiture parking de la base nautique, tennis du Lac Kir.

Depuis Plombières-lès-Dijon, parking à proximité du port, puis marcher en longeant le canal (1 km). .

null Chemin de Contre Halage du Canal Au Maquis Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@lesateliersvortex.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un chat dans la gorge et quelque chose encore Performance de Cécile Meynier et DJ Set de Kika

L’événement Un chat dans la gorge et quelque chose encore Performance de Cécile Meynier et DJ Set de Kika Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)