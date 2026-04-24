Au maquis qui ? Plombières-lès-Dijon
Au maquis qui ? Plombières-lès-Dijon dimanche 24 mai 2026.
Plombières-lès-Dijon
Au maquis qui ?
51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vous vous demandez ce qu’il se passe au Maquis ? Qui y travaille, comment s’organisent les concerts, ou encore ce qu’est une résidence artistique ?
Floriane, coordinatrice de l’association Zutique Productions qui porte le projet, vous propose une petite visite d’une heure de la maison éclusière et répondra à toutes vos questions !
Sur réservation contact@zutique.com .
51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@zutique.com
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English : Au maquis qui ?
L’événement Au maquis qui ? Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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