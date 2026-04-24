Volte Au maquis Plombières-lès-Dijon

Plombières-lès-Dijon

Volte

Au maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Branché sur une prise 21 000 volts, Volte est un quartet bourguignon pour le moins étonnant qui évolue entre deux mondes mélodies organiques et orientales d’un côté et puissance rock de l’autre.

Articulée autour du didgeridoo qui alimenterait toute la machine, les riffs des guitares circulent comme un courant indiscipliné ça crépite, ça étincelle, et parfois ça fait joyeusement disjoncter les habitudes. De l’immobile au tumulte, Volte rêve et soupire, puis soudain vrombit dans un vacarme vertigineux ! .

Au maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Volte

L’événement Volte Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)