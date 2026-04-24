Plombières-lès-Dijon

Carte blanche à One+One !AYYA! et Elvis Pressplay

51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

!AYYA! est un duo de rock psychédélique et rythmique originaire de Nancy, formé par Antoine Camal et Yannick Muller. Initialement centré sur une configuration minimaliste guitare-batterie, leur son s’est enrichi avec le temps par l’ajout de synthétiseurs gérés par Antoine, le batteur. Rythmiques alambiquées, ambiances noise et envolées épiques, A & Y jouent en miroir et n’ont qu’une mission?: vous plonger dans une frénésie incontrôlable !

Elvis PressPlay, quant à lui, pousse des disques et cultive avec désinvolture un goût acquis pour la soul flamboyante, le funk salace et toutes sortes de grooves afro-disiaques. Entre un riff de guitare échappé d’une dimension parallèle et un beat électro clash qui sent la sueur des drive-in californiens, il navigue sans permis entre garage sauvage, krautrock sans saucisse, et accidents sonores volontaires.. .

51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carte blanche à One+One !AYYA! et Elvis Pressplay

L’événement Carte blanche à One+One !AYYA! et Elvis Pressplay Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)