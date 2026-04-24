Carte blanche à One+One !AYYA! et Elvis Pressplay Plombières-lès-Dijon
Carte blanche à One+One !AYYA! et Elvis Pressplay Plombières-lès-Dijon vendredi 29 mai 2026.
Plombières-lès-Dijon
Carte blanche à One+One !AYYA! et Elvis Pressplay
51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
!AYYA! est un duo de rock psychédélique et rythmique originaire de Nancy, formé par Antoine Camal et Yannick Muller. Initialement centré sur une configuration minimaliste guitare-batterie, leur son s’est enrichi avec le temps par l’ajout de synthétiseurs gérés par Antoine, le batteur. Rythmiques alambiquées, ambiances noise et envolées épiques, A & Y jouent en miroir et n’ont qu’une mission?: vous plonger dans une frénésie incontrôlable !
Elvis PressPlay, quant à lui, pousse des disques et cultive avec désinvolture un goût acquis pour la soul flamboyante, le funk salace et toutes sortes de grooves afro-disiaques. Entre un riff de guitare échappé d’une dimension parallèle et un beat électro clash qui sent la sueur des drive-in californiens, il navigue sans permis entre garage sauvage, krautrock sans saucisse, et accidents sonores volontaires.. .
51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Carte blanche à One+One !AYYA! et Elvis Pressplay
L’événement Carte blanche à One+One !AYYA! et Elvis Pressplay Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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